Riforma della Difesa Crosetto scrive a Mattarella | In cdm entro marzo auspico confronto costante

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chiedendo di portare la riforma delle Forze armate in Consiglio dei ministri entro marzo. Crosetto vuole coinvolgere tutte le componenti istituzionali e operative in un confronto continuo, convinto che solo così si possa creare un progetto solido e condiviso. La lettera è un passo importante in vista delle decisioni che devono arrivare presto.

Il testo di legge sulla riforma della Difesa arriverà in Consiglio dei ministri entro marzo. È quanto si legge in una lettera inviata dal ministro della Difesa Guido Crosetto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 20 gennaio. Nel documento, che Il Sole 24 Ore ha potuto consultare, il ministro illustra in maniera sintetica il percorso che culminerà nel provvedimento. Mattarella è, secondo quanto recita l’articolo 87 della Costituzione, capo delle Forze armate. «Sottoporrò il testo del disegno di legge all’esame del Consiglio dei ministri entro il mese di marzo 2026 - si legge nella lettera - così da consentire un tempestivo avvio dell’esame parlamentare che, auspico, possa svolgersi con la profondità e la speditezza che i contesti in cui viviamo richiedono». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Il comitato promotore della raccolta firme per il referendum sulla Giustizia ha scritto al Presidente della Repubblica, contestando la data del 22 marzo stabilita dal governo per il voto.

