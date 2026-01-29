Crosetto accelera | riforma della Difesa in Cdm a marzo

Il ministro della Difesa, Crosetto, ha deciso di portare avanti più rapidamente la riforma delle forze armate. Ha inviato una lettera al Parlamento per comunicare la sua intenzione di presentare il provvedimento nel Consiglio dei ministri di marzo. Nel frattempo, ha incontrato Cavo Dragone e ha rassicurato sulla situazione in Iran, dicendo che l’Italia non si sente preoccupata per l’attacco degli Stati Uniti. La decisione arriva in un momento di tensioni internazionali e di riforme che il governo vuole portare avanti senza ritardi.

Il ministro della Difesa invia una lettera al Parlamento in cui comunica la decisione. Poi concorda con Cavo Dragone e rassicura su attacco Usa in Iran: 'Non siamo preoccupati' Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha deciso: la legge sulla riforma della Difesa approderà in Consiglio dei ministri il prossimo marzo. Il titolare del dicastero di via XX settembre lo fa sapere tramite una lettera inviata alle commissioni Difesa di Camera e Senato, spiegando che consegnerà al Parlamento una proposta che rispecchi le reali esigenze del Paese. "Il lavoro – si legge nella missiva – si concentrerà su capacità operative, semplificazione delle procedure e organizzazione del personale, includendo ambiti come le forze della riserva e la cyber security, elementi essenziali per rafforzare la resilienza e la protezione operativa del sistema difensivo nazionale".

