Crollo Casoria nuova protesta degli sfollati La risposta della Diocesi | Buoni spesa e affitto pagato per famiglie in difficoltà

Il crollo di via Cavour a Casoria, avvenuto il 23 febbraio, ha scatenato nuove proteste tra gli sfollati. Decine di persone si sono riunite di nuovo in piazza, chiedendo interventi immediati e risposte concrete. La Diocesi di Napoli ha risposto offrendo buoni spesa e affitti coperti per le famiglie più colpite. Tuttavia, i residenti continuano a chiedere soluzioni definitive e un'assistenza più efficace. Le tensioni tra gli sfollati e le autorità restano alte, mentre il problema rimane irrisolto.

Continua il dramma degli sfollati di via Cavour a Casoria dopo il crollo dello scorso 23 febbraio. Nei giorni scorsi, a decine, sono tornati in piazza per chiedere soluzioni rapide alle autorità competenti, scagliandosi anche contro la Diocesi di Napoli e - in particolare - con il Cardinale Domenico Battaglia e l'intera comunità ecclesiale casoriana. In risposta alle infondate accuse, nelle scorse ore, la Diocesi ha risposto con una nota a firma di Don Carmine Caponetto, vicario episcopale per la Zona Nord. Don Carmine, dopo aver rinnovato la "vicinanza" agli sfollati e ricordato il tempestivo intervento e interesse dell'Arcivescovo, ha elencato una serie di iniziative e proposte della Diocesi partenopea.