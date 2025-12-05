Buoni spesa natalizi patto Comune-commercianti per le famiglie in difficoltà
L’Amministrazione Comunale, nell'ambito delle iniziative del contrasto alla povertà e al fine di aiutare e sostenere il commercio locale, ripropone l’iniziativa "A Natale spendi a Cesa - Buoni Spesa”, misure destinate al sostegno economico in favore di soggetti in situazione di difficoltà. 🔗 Leggi su Casertanews.it
