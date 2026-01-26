A Casoria, in provincia di Napoli, il crollo parziale di un edificio ha costretto 115 persone a lasciare le proprie abitazioni. Le autorità continuano a effettuare controlli sulla rete idrica e sulla stabilità delle strutture circostanti per garantire la sicurezza dei residenti. La situazione rimane sotto osservazione, con interventi in corso per valutare eventuali rischi e prevenire ulteriori incidenti.

Sale a 115 il numero dei residenti costretti a lasciare la propria abitazione dopo il crollo parziale di un palazzo avvenuto a Casoria, in provincia di Napoli. Nelle ultime ore sono stati disposti nuovi sgomberi: altre case sono state evacuate in seguito a ulteriori controlli legati alla rete idrica, e 25 persone in più sono rimaste senza casa. Il cedimento si è verificato nella notte tra il 22 e il 23 gennaio. Fortunatamente, l’edificio era stato sgomberato poche ore prima, evitando conseguenze peggiori. A far scattare l’allarme erano state le segnalazioni degli inquilini, che avevano udito un forte boato: successivamente è emersa la presenza di una consistente perdita d’acqua, ritenuta una delle cause principali della situazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Crollo a Casoria, sale a 115 il numero degli sfollati: continuano i controlli alla rete idrica

A seguito del crollo di un edificio a Casoria, sono stati effettuati ulteriori controlli che hanno portato allo sgombero di 15 abitazioni, portando il totale degli sfollati a 115 persone.

Il crollo della Torre dei Conti a Roma, avvenuto lo scorso novembre, ha causato la morte dell’operaio Octay Storici, di 66 anni.

