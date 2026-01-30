Crolla un muro durante i lavori a un immobile | paura in pieno centro

Questa mattina, un muro si è improvvisamente sgretolato durante i lavori in un edificio nel centro di Erchie. I detriti sono finiti fuori, mentre gli operai erano ancora all’interno. Un ragazzo è passato dieci secondi prima, ma in quel momento nessuno si trovava in quella strada. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma la scena ha suscitato molta paura tra i passanti.

Gli operai erano all'interno, i detriti sono finiti in strada. In quel momento non passava nessuno e non si sono registrati feriti, sul posto polizia locale e personale dell'ufficio tecnico ERCHIE - I detriti sono caduti all'esterno, mentre gli operai erano al lavoro all'interno. Un ragazzo è passato dieci secondi prima, ma in quel preciso istante per quel tratto di strada non c'era nessuno. Sono queste le circostanze, di tempo e luogo, che hanno scongiurato una tragedia. Il crollo di parte di una casa in ristrutturazione è avvenuto intorno a mezzogiorno, oggi, venerdì 30 gennaio 2026.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Nel pomeriggio del 25 gennaio, a Forino, in provincia di Avellino, si è verificato il crollo di una palazzina nel centro del paese.

A Grottaminarda, si è verificato il crollo di un muro di un edificio ormai in stato di degrado.

