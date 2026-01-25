Crolla una palazzina in pieno centro | paura in provincia di Avellino

Nel pomeriggio del 25 gennaio, a Forino, in provincia di Avellino, si è verificato il crollo di una palazzina nel centro del paese. Per fortuna, l’edificio era disabitato al momento dell’incidente, evitando conseguenze più gravi. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che stanno valutando le cause e la situazione strutturale dell’area.

