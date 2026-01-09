Titolare di un'agenzia di viaggi scomparsa il giallo di Antonella Ago | Vacanze pagate ma non possiamo partire

Antonella Ago, 63 anni, titolare di un’agenzia di viaggi di Fano, è scomparsa improvvisamente. La figlia ha presentato denuncia, mentre alcuni clienti riferiscono di aver già pagato pacchetti viaggio che non si svolgeranno. La vicenda solleva interrogativi sulla sua scomparsa e sulla possibilità di truffe legate a prenotazioni non realizzate. Attualmente, le forze dell’ordine stanno investigando per chiarire i fatti.

“Ho pagato 6mila euro e ora non parto”: sparisce la titolare dell’agenzia viaggi, clienti su tutte le furie ma è giallo su che fine abbia fatto Antonella Ago - Clienti hanno pagato migliaia di euro per viaggi che non potranno fare. ilfattoquotidiano.it

Fano, che fine ha fatto Antonella Ago? La titolare del “Vicolo dei Viaggi” scomparsa e i clienti con le valigie in mano - In via Marino Froncini, a Fano, nel cuore del centro storico, fino a poco tempo fa la porta del “Vicolo dei Viaggi” si apriva in continuazione. alphabetcity.it

Clienti hanno pagato migliaia di euro per viaggi che non potranno fare. L'agenzia è chiusa e la titolare irreperibile da giorni. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.