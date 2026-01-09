Titolare di un'agenzia di viaggi scomparsa il giallo di Antonella Ago | Vacanze pagate ma non possiamo partire
Antonella Ago, 63 anni, titolare di un’agenzia di viaggi di Fano, è scomparsa improvvisamente. La figlia ha presentato denuncia, mentre alcuni clienti riferiscono di aver già pagato pacchetti viaggio che non si svolgeranno. La vicenda solleva interrogativi sulla sua scomparsa e sulla possibilità di truffe legate a prenotazioni non realizzate. Attualmente, le forze dell’ordine stanno investigando per chiarire i fatti.
Sembra scomparsa nel nulla Antonella Ago, 63 anni, titolare di un'agenzia di viaggi di Fano. La figlia ha denunciato la scomparsa, mentre alcuni clienti si sono recati dai carabinieri spiegando di aver pagato per viaggi imminenti che forse non ci saranno. "Dovevamo ritirare documenti e biglietti per partire, ma l'attività è chiusa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
