Spariti dal conto 4.300 euro finto operatore postale nei guai
Assisi, 28 novembre 2025 – Fingendosi operatore della Polizia Postale convince un sessantenne assisano a effettuare un bonifico di 4300 euro su un conto corrente, con la promessa che il giorno dopo la somma le sarebbe stata rimborsata: era una truffa, come ormai troppo di frequente accade. Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia ha denunciato cittadino italiano di 25 anni, gravato da precedenti di polizia, per il reato di truffa. Giovane che è ritenuto responsabile di altri quattro episodi analoghi a Conegliano Veneto, Ortona, Lodi e Ascoli Piceno, nei confronti di altrettante le vittime che, pensando di aiutare i propri figli in difficoltà, hanno gli hanno versato circa 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it
