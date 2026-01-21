Il Francesco di Simone Cristicchi | In equilibrio tra santità e follia Insegna a spogliarsi del superfluo

Il Francesco di Simone Cristicchi offre un ritratto introspectivo tra santità e umanità, invitando a riflettere sul valore del distacco dal superfluo. Figura complessa e affascinante, il santo continua a essere protagonista di testi, spettacoli e media, mantenendo intatta la sua importanza spirituale e culturale. Un’opportunità per riscoprire le radici di un’icona che ha segnato la storia e il pensiero cristiano.

Il mistico. Il rivoluzionario. L'icona. Inesauribile San Francesco. Che continua a spopolare in tv, in libreria, a teatro. In questo caso grazie a Simone Cristicchi che gli dedica "Franciscus", da stasera a domenica al Piccolo Teatro Strehler (prod. CTB). Approdo prestigioso. Come già era successo per "Magazzino 18". Qui a raccontare vita e pensiero del santo patrono nazionale. Lavoro scritto con Simona Orlando. Ovviamente in bilico fra prosa e musica. Visto che sul palco c'è spazio anche per le canzoni inedite dello stesso autore insieme ad Amara. Cristicchi, questa volta la prova d'attore è impegnativa.

