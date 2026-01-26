Tra follia e santità | Cristicchi porta in scena a Udine il suo Franciscus

In occasione del 800° anniversario della morte di san Francesco, Simone Cristicchi presenta a Udine il suo spettacolo

A 800 anni dalla morte di san Francesco, Simone Cristicchi porta in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine "Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli", uno spettacolo lirico e commovente arricchito di splendide canzoni inedite scritte assieme alla cantautrice Amara. La serata, che fa parte della 29ma Stagione di Prosa del Teatro Nuovo Giovanni da Udine firmata dal direttore artistico Roberto Valerio e realizzata anche con il sostegno di Fondazione Friuli, è in programma giovedì 29 gennaio con inizio alle ore 20.30 per la rassegna di Prosa “Tempi Unici”. Franciscus il rivoluzionario, l’estremista, l’innamorato della vita.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Il Francesco di Simone Cristicchi: "In equilibrio tra santità e follia. Insegna a spogliarsi del superfluoIl Francesco di Simone Cristicchi offre un ritratto introspectivo tra santità e umanità, invitando a riflettere sul valore del distacco dal superfluo.

Leggi anche: Follia all'ospedale Civile di Udine, porta sradicata e sputi ai medici: 24enne nei guai

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Oggi il Teatro Valentino Garavani accoglie 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒊𝒔𝒄𝒖𝒔, 𝒊𝒍 𝒇𝒐𝒍𝒍𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒍𝒂𝒗𝒂 𝒂𝒈𝒍𝒊 𝒖𝒄𝒄𝒆𝒍𝒍𝒊, di e con Simone Cristicchi. Una drammaturgia che attraversa il confine sottile tra follia e santità, parlando al nostro presente con forza e delicatezza. facebook