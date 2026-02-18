Cristiana Pegoraro a New York fa conoscere San Valentino attraverso la musica

Cristiana Pegoraro ha portato la musica italiana a New York per celebrare San Valentino. La cantante ha partecipato a due eventi importanti, entrambi centrati sul tema dell’amore. Durante le serate, ha interpretato brani che hanno emozionato il pubblico internazionale. La sua presenza ha reso ancora più speciale questa ricorrenza, trasmettendo il messaggio di affetto attraverso le note. La sua performance ha attirato l’attenzione di molti appassionati di musica e cultura. La città americana ha accolto con entusiasmo l’omaggio alla festa degli innamorati.

Prosegue l'attività dell'artista ternana, ambasciatrice del santo nel mondo. La pianista di nuovo ospite alla maison Michael Kors. Si è esibita anche alla Columbus Citizens Foundation Due eventi dedicati al tema dell'amore, due occasioni di grande prestigio, di cui è stata protagonista a New York Cristiana Pegoraro, per ricordare la figura di San Valentino, protettore degli innamorati. La pianista ternana ha infatti proposto per il terzo anno consecutivo un suo concerto durante un evento esclusivo da Michael Kors, nello store principale della maison al Rockfeller Center, su invito dello stesso stilista, e, a pochi giorni di distanza, si è esibita nell'elegante e prestigiosa Columbus Citizens Foundation.