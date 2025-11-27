Cristiana Pegoraro trionfa alla Carnegie Hall di New York | una delle sale da concerto più prestigiose del mondo
È stato l’ennesimo trionfo il tradizionale concerto di Cristiana Pegoraro alla Carnegie Hall di New York, andato sold out e accompagnato da ripetute standing ovation del pubblico e bis. ‘Armonie di pace’ il titolo scelto per il concerto presentato dalla Rappresentanza permanente d’Italia presso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Standing ovation a lume di candela per Cristiana Pegoraro alla Carnegie Hall di New York - ‘Armonie di pace’ questo il titolo del concerto della pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro presentato dalla Rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni Unite. Secondo umbria24.it