È stato l’ennesimo trionfo il tradizionale concerto di Cristiana Pegoraro alla Carnegie Hall di New York, andato sold out e accompagnato da ripetute standing ovation del pubblico e bis. ‘Armonie di pace’ il titolo scelto per il concerto presentato dalla Rappresentanza permanente d’Italia presso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Cristiana Pegoraro trionfa alla Carnegie Hall di New York: una delle sale da concerto più prestigiose del mondo