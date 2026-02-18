la pianista cristiana pegoraro
Cristiana Pegoraro, pianista italiana, ha partecipato a due eventi a New York dedicati all’amore, entrambi di grande rilievo. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti appassionati di musica e cultura, che hanno apprezzato le sue interpretazioni durante le serate. La pianistessa ha scelto di esibirsi in luoghi simbolo della città, rafforzando il legame tra la tradizione italiana e la scena internazionale.
Due eventi dedicati al tema dell’amore, due occasioni di grande prestigio, di cui è stata protagonista a New York Cristiana Pegoraro, per ricordare la figura di San Valentino, protettore degli innamorati e patrono di Terni. La pianista ha infatti proposto per il terzo anno consecutivo un suo concerto durante un evento esclusivo da Michael Kors, nello store principale della maison al Rockfeller Center, su invito dello stesso stilista, e, a pochi giorni di distanza, si è esibita nell’elegante e prestigiosa Columbus Citizens Foundation. L’evento alla maison Michael Kors è stato organizzato durante la New York fashion week e ha previsto una apprezzatissima performance al pianoforte di Cristiana Pegoraro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti discussi: la pianista cristiana pegoraro; Cristiana Pegoraro a New York fa conoscere San Valentino attraverso la musica; Cristiana Pegoraro a New York fa conoscere S.Valentino con la musica; Al via il 2° concorso internazionale di Composizione in Musiche per Film d'azione intitolato SCORING ACTION MOVIES.
