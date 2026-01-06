Un anno dopo il malore, Edoardo Bove condivide il suo percorso di rinascita. Quel primo dicembre rappresenta un momento di svolta, un punto di svolta nella sua vita personale e professionale. Attraverso la sua testimonianza, emerge come un evento difficile possa diventare un'occasione di ripartenza e di speranza, segnando un nuovo capitolo e una nuova prospettiva sul futuro.

Certe date non segnano una carriera, ma una vita. Per Edoardo Bove, il primo dicembre non è più soltanto un giorno sul calendario: è il punto esatto in cui il tempo si è fermato e poi, lentamente, ha ricominciato a scorrere. Un anno fa, in uno stadio ammutolito, il calcio ha smesso di contare. È rimasta solo l’attesa, la paura, il fiato sospeso di chi aveva capito che non si stava guardando una partita come le altre. Il momento che ha cambiato tutto. Era il pieno di una fase luminosa della sua giovane carriera quando, durante Fiorentina-Inter, Bove si è accasciato improvvisamente sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Un anno dopo il malore, Bove racconta la sua rinascita

È nata la 'Legge Bove' sul primo soccorso, lui: "Spero di tornare presto a giocare" - Inter, Bove è diventato nome e testimonial di una nuova legge: "Questa legge è per tante persone, per la Fondazione Castelli, per Matteo, per Stefano ... sport.sky.it

Edoardo Bove presenta la legge sul primo soccorso: “possiamo salvare 65.000 vite l’anno” - Il calciatore Edoardo Bove è diventato simbolo di una battaglia fondamentale per la formazione al primo soccorso. greenme.it

