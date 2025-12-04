Sono ancora vivo Massimo Ceccherini presenta il libro L’uomo guasto e si racconta a Luca Sommi | Le tante cadute e la rinascita

“Sono molto emozionato, perché non ero mai entrato in libreria”. Così, a margine della presentazione del suo libro L’uomo guasto, edito da PaperFirst, Massimo Ceccherini sdrammatizza con Luca Sommi per ilFattoQuotidiano.it il suo percorso di “redenzione”, bruciando qualsiasi retorica. “Ora mi trovo qui con amici a presentare un libro, fino a 10-15 anni fa ero qui fuori a prendere cazzotti ”, racconta Ceccherini, che sente di avere una “ bestiolina assetata ” dentro di lui, che riesce a gestire dopo anni di eccessi (“l’alcol, la droga, il gioco d’azzardo e le donnine facili”) grazie a Dio, la compagna Elena, il suo cane-angelo Lucio e altri amici che gli sono vicini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono ancora vivo”, Massimo Ceccherini presenta il libro “L’uomo guasto” e si racconta a Luca Sommi: “Le tante cadute e la rinascita”

Scopri altri approfondimenti

"Sono vivo grazie a un trapianto": la storia di Achille Polonara rilancia la donazione di midollo in Emilia-Romagna, dove nel 2025 le donazioni sono già 70 e parte il prelievo a domicilio - facebook.com Vai su Facebook

Massimo Ceccherini, l’uomo guasto - Si racconta in un libro scritto «senza averne mai letti»: droga, alcol, gioco, la "fidanzata" Pieraccioni, la “fatina” Garrone, i cazzotti della moglie e le carezze al cane che lo hanno salvato. Lo riporta rollingstone.it

Ceccherini e i suoi demoni: “La bestiolina è sempre dentro di me, sono salvo grazie a Dio” - L’attore a Firenze per presentare il suo libro: “Scrivere è stato come rimescolare tutto. Segnala msn.com

Massimo Ceccherini ha lasciato L'Isola - Stamattina dopo ormai tante "minacce" il naufrago Massimo Ceccherini ha abbandonato L'Isola dei Famosi. Scrive it.blastingnews.com

Massimo Ceccherini compie 60 anni: gli inizi come cabarettista, l'espulsione all'Isola dei Famosi, sceneggiatore per Garrone, 7 segreti - Massimo Ceccherini è legato da diversi anni a sua moglie Elena, che gli è stata accanto e lo ha sostenuto in tanti momenti difficili (legati ai problemi con l'alcol che l'attore ha avuto in passato). Si legge su corriere.it

Massimo Ceccherini compie 60 anni: gli inizi come cabarettista, l'espulsione all'Isola dei Famosi, sceneggiatore per Garrone, 7 segreti - Nel 1999 Massimo Ceccherini ha esordito come regista e sceneggiatore in «Lucignolo», seguito l'anno successivo dal film «Faccia di Picasso». Si legge su corriere.it

Tintoria #136 Massimo Ceccherini - Tintoria è il podcast di @sandanieletinti e @StefanoRapone, prodotto da @thecomedyclub. Si legge su deejay.it