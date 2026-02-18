Criptoportico dei Biscari | studenti e guide narrano la storia di Catania in un’apertura straordinaria

Il Criptoportico dei Biscari ha aperto le sue porte domenica 22 febbraio, grazie all'iniziativa dell’Associazione Guide Catania. La causa di questa apertura speciale è la volontà di far conoscere a cittadini e visitatori la storia antica di Catania, nascosta sotto Villa Bellini. Durante la giornata, studenti e guide hanno raccontato aneddoti e dettagli sulle rovine romane, coinvolgendo il pubblico con visite gratuite. La partecipazione di molte persone ha reso l’evento un momento di condivisione tra generazioni diverse. La giornata si è conclusa con entusiasmo e curiosità.

Il Criptoportico dei Biscari Rivelato: Una Giornata di Visite Guidate e un Ponte tra Generazioni. Domenica 22 febbraio, l'Associazione Guide Catania aprirà gratuitamente le porte del criptoportico dei Biscari, un tesoro archeologico nascosto nel cuore di Villa Bellini. L'iniziativa, in occasione della 29° Giornata Internazionale della Guida Turistica, unisce la valorizzazione del patrimonio locale con un'importante operazione di passaggio di consegne: studenti del Liceo Scientifico "Boggio Lera" affiancheranno guide esperte per raccontare la storia di questo luogo. Un Tesoro Nascosto nel Cuore di Catania.