Cricket le Indie Occidentali vincono all’esordio ai Mondiali Bene anche Pakistan ed India

Si apre ufficialmente il Mondiale di cricket T20 2026, con le prime partite in India e Sri Lanka. Nella giornata inaugurale, le Indie Occidentali vincono all’esordio, dimostrando di essere già in forma. Buona anche la prova di Pakistan e India, che si sono fatte avanti nel girone. L’Italia aspetta ancora qualche giorno prima di scendere in campo, il suo debutto è programmato per lunedì prossimo.

Si alza il sipario sui Mondiali 2026 di cricket T20, scattati in India e Sri Lanka: in campo nella giornata inaugurale il Girone A ed il Girone C, quello dell’Italia, anche se gli azzurri dovranno attendere lunedì prossimo per esordire nella rassegna iridata. Nel Girone C, quello degli azzurri, le Indie Occidentali superano la Scozia con lo score di 1825 (20.0)-147 (18.5), imponendosi per 35 runs. Proprio la Scozia sarà la prima avversaria dell’Italia: buona quest’oggi la prestazione dei britannici contro un avversario di grande valore, ma gli azzurri vorranno bissare il successo ottenuto nelle qualificazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cricket, le Indie Occidentali vincono all’esordio ai Mondiali. Bene anche Pakistan ed India Approfondimenti su Cricket Mondiali Cricket, l’Italia trova Inghilterra ed Indie Occidentali nella fase a gironi della Coppa del Mondo T20 The Flow pubblica “Reborn”: l’album d’esordio tra rock, pop, indie folk ed elettronica Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Cricket Mondiali Argomenti discussi: Calendario Mondiali cricket T20 2026: programma, orari, tv, streaming; Quando gioca l’Italia ai Mondiali di cricket T20 2026 e dove vederla in tv: orari, avversarie, streaming; Dove vedere in tv Italia-Scozia, Mondiali cricket T20 2026: orario, programma, streaming; Cricket, chi sono i convocati dell’Italia per i Mondiali. Cricket, chi sono i convocati dell’Italia per i MondialiManca soltanto un'ultima amichevole, utile a limare gli ultimi dettagli e definire le ultime scelte, in programma domani contro gli Emirati Arabi Uniti, e ... oasport.it Una nazionale che esiste solo per giocare a cricketGiovedì 3 ottobre è iniziata la Coppa del Mondo T20 femminile di cricket, un torneo a cui partecipano dieci nazionali e che prevede partite più brevi, in uno sport in cui altrimenti possono arrivare a ... ilpost.it Negli ultimi venticinque anni l’artista e designer Gennaro Avallone ha creato opere d’arte e mobili originali nel suo showroom di Milano. Recentemente ha completato i lavori su due proprietà sull’isola privata di Mustique, nelle Indie Occidentali, e sull’elegantis facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.