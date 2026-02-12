Crescere per competere | pmi decisive per il Sud

Questa mattina, a Napoli, si sono incontrati alcuni dei protagonisti delle piccole e medie imprese del Sud. Giovanni Lombardi, presidente di Tecno, e Attilio Ievoli, a capo di Next Geo, hanno discusso delle sfide di crescita per le aziende locali. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di investire in innovazione e sostenibilità per far competere le imprese del Sud sul mercato nazionale e internazionale. La riunione ha dimostrato che le pmi sono decisive per lo sviluppo della regione.

C'è chi, come Giovanni Lombardi, presidente di Tecno, impresa napoletana specializzata nella consulenza e nella gestione delle tematiche ESG, e Attilio Ievoli, presidente di Next Geo, azienda anch'essa napoletana, attiva nel settore energetico e leader nei servizi di geoscienza marina, che, approdati in Borsa da qualche tempo, pianificano nuovi progetti di crescita all'insegna della competitività. E chi, come Emilio Lombardo, Ceo di Cicli Lombardo, realtà imprenditoriale siciliana che produce biciclette, monopattini elettrici e abbigliamento sportivo, che mostra tutto l'orgoglio di essere diventato il più grande produttore di biciclette a capitale interamente italiano dopo l'acquisizione di un noto e antico marchio del settore.

