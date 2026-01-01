Crans-Montana la scala di legno per uscire le porte chiuse e l’ipotesi dei pm Il drammatico racconto del soccorritore – Il video

Nel racconto del soccorritore di Crans-Montana, vengono ricostruiti i momenti dell’incidente al bar Le Constellation. La scena si concentra sulla presenza di una sola via di uscita, una scala di legno che conduceva al piano terra e una porta finestra. La vicenda, al centro delle ipotesi dei magistrati, solleva questioni sulla sicurezza e sulle circostanze che hanno portato all’evento. Di seguito, il video che ripercorre quei drammatici attimi.

C'era una sola via di fuga dal bar Le Constellation di Crans-Montana: una scala di legno che portava al piano terra con di fronte una porta finestra. Ma quella porta, secondo le testimonianze dei ragazzi sopravvissuti all'incendio, era chiusa a chiave e per uscire dalla struttura non restava che la porta di ingresso principale cui si accedeva da una piccola scalinata. Tutto l'edificio era di legno, che avrebbe dovuto essere isolato da una sostanza ignifuga. Ma evidentemente non era, così, ha spiegato la procuratrice vallesana Beatrice Pilloud: «Sono molte le ipotesi in ballo. Ma la pista privilegiata resta quella del "flashover" generalizzato, abbiamo sentito diversi testimoni e sono stati trovati diversi telefonini che verranno analizzati».

