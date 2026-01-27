un viaggio a porte chiuse nel duomo

Questo articolo propone un approfondimento sui percorsi esclusivi nel Duomo, aperti al pubblico attraverso il progetto Armonie Segrete. Partendo il 17 febbraio, i visitatori potranno scoprire ambienti insoliti accompagnati da musica dal vivo, con l’ensemble Officium musicum e la schola Veneranda Fabricae. Un’occasione unica per conoscere il monumento da una prospettiva diversa e più intima.

Viaggio alla scoperta di percorsi esclusivi in Duomo, con il progetto Armonie Segrete. Si parte il 17 febbraio con l’accompagnamento musicale dell’ensemble strumentale Officium musicum e della schola cantorum Veneranda Fabricae. Visite a porte chiuse all’interno del Complesso Monumentale del Duomo di Milano, laddove il marmo smette di essere pietra per farsi storia, e il silenzio si prepara a diventare musica. I turisti potranno avere il privilegio di percorrere un itinerario riservato, in orario serale, guidato dalla sapienza di esperti che ti sveleranno i segreti celati tra le volte gotiche della Cattedrale o tra antiche carte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

