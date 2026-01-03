Chi sono Jacques e Jessica Moretti i gestori di Le Constellation dal successo alla catastrofe di Crans-Montana
Jacques e Jessica Moretti sono una coppia di imprenditori francesi residenti in Svizzera. Gestori di Le Constellation a Crans-Montana, il locale tristemente noto per l’incendio di Capodanno che ha causato 47 vittime. Originari della Corsica, i Moretti hanno vissuto un percorso caratterizzato da successi e difficoltà, lasciando un’impronta significativa nella comunità locale.
Jacques e Jessica Moretti, imprenditori quarantenni nel cuore della notte svizzera. Dietro Le Constellation, il locale di Crans-Montana devastato dall’incendio della notte di Capodanno che ha provocato la morte di 47 persone, c’è una coppia di imprenditori francesi: Jacques Moretti e Jessica Anne Jeanne Maric Moretti, entrambi quarantenni, originari della Corsica e da anni stabilmente residenti in Svizzera. I loro nomi sono emersi nelle ore successive alla tragedia attraverso i media francesi e corsi, da Corse-Matin a Nice-Matin, fino a Le Figaro e Bfm TV. Una coppia molto conosciuta nel circuito della ristorazione e dell’intrattenimento dell’altopiano vallesano, oggi descritta come “sotto shock”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
