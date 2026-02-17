Strage di Crans-Montana un fondo speciale di Regione Lombardia per vittime e sopravvissuti

Milano, 17 febbraio 2026 – Regione Lombardia dalla parte delle vittime e dei feriti di Crans-Montana. Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione - prima firmataria Barbara Mazzali di Fratelli d'Italia - che impegna la giunta a valutare la costituzione della Regione come parte civile nel procedimento penale in Svizzera sulla tragedia di Crans-Montana e a istituire un fondo speciale di sostegno per le vittime e i sopravvissuti. Barbara Mazzali La costituzione di parte civile . Sul tema della costituzione di parte civile si era espresso anche il sindaco di Milano Beppe Sala, ma in termini opposti: "Il nostro avvocato capo mi ha chiarito che noi non possiamo ed è inutile costituirci parte civile perché secondo la legge svizzera può essere parte civile chi ha avuto un danno diretto".