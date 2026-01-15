Crans Montana le famiglie delle vittime a Palazzo Chigi Mantovano | Italia parte civile l’Avvocatura è pronta video

I familiari delle vittime della tragedia di Crans Montana hanno incontrato i rappresentanti delle istituzioni a Palazzo Chigi, dopo aver ricevuto il Pontefice. Presenti il sottosegretario Mantovano, il ministro Nordio e altri funzionari. Durante l’incontro, si è discusso della posizione dell’Italia come parte civile nel procedimento giudiziario, con l’Avvocatura dello Stato pronta a intervenire.

I familiari delle vittime della tragedia di Crans Montana dopo essere stati ricevuti dal Pontefice nella mattinata, hanno avuto un incontro a Palazzo Chigi con il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano, il ministro della Giustizia Carlo Nordio; l'avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, i rappresentanti dei ministeri degli Esteri, dell'Interno, degli Affari europei e della Protezione Civile. L'incontro servirà a coordinare una linea comune sul fronte giudiziario, sia in territorio elvetico sia in quello italiano, e a valutare le possibili iniziative da intraprendere.

