Crans Montana addetto alla sicurezza Constellation | ‘Porta principale unica accessibile chiuse le altre’

Predrag Jankovic, addetto alla sicurezza di Crans Montana, spiega che una sola porta di accesso era aperta durante la notte di Capodanno, mentre tutte le altre erano state chiuse. La decisione è stata presa per controllare meglio l’afflusso di persone e prevenire incidenti. Jankovic ha precisato che questa scelta ha contribuito a rendere più sicuro l’ambiente, ma ha anche ammesso di non aver verificato eventuali persone che potevano entrare da altri punti. La gestione dell’ingresso continua a essere al centro dell’attenzione degli investigatori.

Questo è quanto risulta dall'interrogatorio di Predrag Jankovic, il buttafuori che prestava servizio durante la notte di Capodanno. L'istruzione sarebbe stata comunicata ai collaboratori Le porte dovevano rimanere chiuse al Le Constellation di Crans Montana, comprese quelle di sicurezza. Durante la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, all'interno del locale, le direttive sul controllo degli accessi sembravano molto chiare. Questo è quanto riferito agli inquirenti da Jankovic Predrag, uno dei due addetti alla sicurezza presenti quella sera, ascoltato dalla polizia di Sion nell'ambito dell'indagine sul tragico incendio che ha provocato 41 morti e 115 feriti.