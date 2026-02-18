costone in fiducia e pronto a nuove battaglie sabato sera il confronto sul parquet di empoli

Il Costone ha vinto la partita di sabato sera contro Empoli, portando a casa una vittoria importante dopo un periodo difficile. La squadra si sente più sicura e pronta a lottare ancora, puntando a mantenere il suo posto in classifica. Con questa vittoria, i giocatori vogliono rafforzare la loro posizione in zona playoff, alle spalle della capolista Mens Sana.

Ritrovato il successo il Costone vuole continuare a correre per confermare la propria posizione in classifica, a rimorchio della capolista Mens Sana, e in piena zona playoff. Del resto, la post season, con 30 punti già messi nel carniere è ormai una certezza per la squadra di coach Michele Belletti che, adesso, può lavorare con tutta tranquillità per prepararsi alla fase calda della stagione. In tal senso, il prossimo match sul calendario del Vismederi può considerarsi di fatto un bell'antipasto di playoff: i gialloverdi infatti saranno di scena alla palestra Lazzeri di Empoli sabato sera, per affrontare un' USE che è sempre squadra temibile e imprevedibile.

Movida a Terni, ragazzina ubriaca finisce al pronto soccorso: il bilancio del sabato seraIl fine settimana a Terni ha visto attività di controllo durante la movida, con il coinvolgimento di 75 persone e 16 veicoli verificati.

Tv: “C’è Posta Per Te” e “The Voice Kids” a confronto negli ascolti di sabato sera. Dati e share della sfida televisiva.Sabato sera, “C’è Posta Per Te” su Canale 5 e “The Voice Kids” su Rai Uno hanno attirato un gran numero di spettatori, causando una vera e propria battaglia di ascolti.

