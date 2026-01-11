Movida a Terni ragazzina ubriaca finisce al pronto soccorso | il bilancio del sabato sera
Il fine settimana a Terni ha visto attività di controllo durante la movida, con il coinvolgimento di 75 persone e 16 veicoli verificati. Tra controlli in locali pubblici e posti di blocco, sono state adottate misure per garantire la sicurezza. Nel corso della serata, si è verificato anche un episodio di una ragazzina rimasta ubriaca e portata in pronto soccorso. Questi interventi rientrano nelle iniziative di prevenzione promosse dalle autorità locali.
Movida e controlli del sabato sera a Terni. Il bilancio dell’attività disposta dal questore Michele Abenante che si è sviluppata tra la serata e la notte di ieri, sabato 10 gennaio, parla di 75 persone identificate, 16 veicoli controllati, verifiche in due esercizi pubblici e 4 posti di blocco.Le. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Terni, controlli del sabato sera per "Movida sicura": sanzioni per droghe e alcol e sedata una rissa
Leggi anche: Ventenne ubriaca al Pronto soccorso: calci, pugni e graffi ai sanitari prima di essere arrestata
Ragazzina ubriaca si sente male, scattano i soccorsi sul lungomare di Civitanova - Una ragazzina non ancora quattordicenne è stata soccorsa ieri dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale di Civitanova con una presunta ... corriereadriatico.it
Movida Sicura, arrestato per resistenza e #lesioni a agenti #Aggressione #arresto #CentroStorico #Movidasicura #polizia #Terni - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.