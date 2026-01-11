Movida a Terni ragazzina ubriaca finisce al pronto soccorso | il bilancio del sabato sera

Il fine settimana a Terni ha visto attività di controllo durante la movida, con il coinvolgimento di 75 persone e 16 veicoli verificati. Tra controlli in locali pubblici e posti di blocco, sono state adottate misure per garantire la sicurezza. Nel corso della serata, si è verificato anche un episodio di una ragazzina rimasta ubriaca e portata in pronto soccorso. Questi interventi rientrano nelle iniziative di prevenzione promosse dalle autorità locali.

