Tv | C’è Posta Per Te e The Voice Kids a confronto negli ascolti di sabato sera Dati e share della sfida televisiva

Sabato sera, “C’è Posta Per Te” su Canale 5 e “The Voice Kids” su Rai Uno hanno attirato un gran numero di spettatori, causando una vera e propria battaglia di ascolti. Entrambi i programmi hanno registrato risultati molto vicini, con picchi di pubblico tra le due reti. La sfida si è concentrata sull’attenzione di un pubblico vario, che ha scelto tra emozioni e musica giovane. In particolare, “C’è Posta Per Te” ha conquistato una fetta consistente di telespettatori con storie di vita, mentre “The Voice Kids” ha catturato l’attenzione di famiglie e giovani con le esibizioni dei

Sabato Sera a Confronto: "C'è Posta Per Te" e "The Voice Kids" Si Sfiorano nell'Audience. La serata televisiva di sabato 14 febbraio 2026 ha visto una sfida serrata tra due format popolari: "C'è Posta Per Te" su Canale 5 e "The Voice Kids" su Rai Uno. I dati di ascolto rivelano un testa a testa, con entrambe le trasmissioni capaci di catturare l'attenzione di un vasto pubblico, confermando l'interesse per storie emotive e talenti emergenti. "C'è Posta Per Te": Emozioni e Riconciliazioni Mantengono Alta l'Attenzione. La sesta puntata di "C'è Posta Per Te", condotta da Maria De Filippi, ha raccolto 3. Pagelle ascolti tv sabato 14 febbraio: The Voice Kids (23.4%) batte C'è Posta per Te (22.1%)Rai, Mediaset, La7 (e non solo): la sfida del piccolo schermo di sabato 14 febbraio ha mescolato talk show e talent show. Dalla finale di The Voice Kids all'appuntamento con ... Clamoroso The voice kids 3.382 23,35 C'e' posta per te 3.272 22,07 #ascoltitv (E la ruota della fortuna sotto il 20%)