Costantino Vitagliano | Volevo arrivare a tutti i costi | Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno capito che con me si facevano grandi ascolti e hanno spinto Poi sono arrivati gli attacchi di panico e d’ansia

Costantino Vitagliano ha dichiarato che il desiderio di raggiungere il pubblico lo ha portato a insistere molto, spinto anche da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, che hanno capito che il suo nome avrebbe attirato grandi ascolti. La loro fiducia ha portato alla sua partecipazione a programmi di grande successo, ma negli ultimi anni l’ex tronista ha affrontato attacchi di panico e attacchi d’ansia, conseguenze del peso della notorietà. Durante un’intervista a Ciao Maschio, ripercorre i momenti più belli della sua carriera, ma anche le difficoltà che ha incontrato lungo il cammino.

A vedere in lui quella scintilla per primi sono stati Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. «A loro devo tanto: io sono esploso proprio nelle loro mani. Quando hanno capito che con me si facevano determinati ascolti, hanno spinto sulla macchina. Penso che abbiano visto la fame nei miei occhi. La voglia di fare. Io non mollavo mai». Il successo e l'esposizione mediatica, però, hanno avuto un prezzo. «Sono arrivato ad avere attacchi di panico, d’ansia. Non volevo più che nessuno mi chiamasse per nome. Odiavo vedermi appeso dappertutto». Una pressione che, come sappiamo, lo ha spinto a lasciare l’Italia e a trasferirsi all'estero: «Mi sono trasferito a Madrid, ero spesso a Ibiza e Formentera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Costantino Vitagliano si è lasciato andare a nuove rivelazioni sulla sua fuga all’estero, spiegando che la decisione è nata dalla voglia di allontanarsi dai riflettori italiani.

