Ricordate Costantino Vitagliano? Era ricchissimo poi all’improvviso ha perso tutto | ecco cosa è successo

Costantino Vitagliano racconta come ha guadagnato milioni dopo Uomini e Donne e perché ha perso tutto tra investimenti sbagliati, truffe e il crack di Lele Mora. Scopriamo di seguito i dettagli dell’ex volto della televisione! Leggi anche: Il doppio dolore di Costantino Vitagliano: non solo il ricovero in ospedale per la malattia, ma pure gli insulti Nei primi anni Duemila bastava entrare nel posto giusto al momento giusto per cambiare vita. Reality show, programmi pomeridiani e serate in discoteca erano una miniera d’oro, capaci di trasformare perfetti sconosciuti in personaggi strapagati. Costantino Vitagliano è stato il simbolo di quell’epoca: il primo tronista di Uomini e Donne a diventare una vera celebrità, con cachet da capogiro e uno stile di vita fuori scala. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ricordate Costantino Vitagliano? Era ricchissimo, poi all’improvviso ha perso tutto: ecco cosa è successo Leggi anche: Come sta Costantino Vitagliano dopo aver perso 20 chili e affrontato la malattia Leggi anche: Ricordate l’assurdo litigio di Selvaggia Lucarelli e Filippo Bisciglia? Ecco cosa era successo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Uomini e Donne, Costantino Vitagliano: “Guadagnavo anche 20mila euro solo per tagliare un nastro in discoteca”; Daniele Interrante, nuovo lavoro e nuova vita dopo l’addio alla tv. Costantino Vitagliano: "Avevo case, locali, auto di lusso, ristoranti: così ho perso tutto" - Giravano i soldi nei primi anni 2000, una montagna di soldi, e diventare concorrenti di un reality, o tronisti, spesso equivaleva a vincere alla lotteria. today.it

