Anche Bologna negli Epstein files tra il Cosmoprof i voli e una cena con il gotha internazionale

Verbali ed email emersi nelle indagini americane citano 171 volte il capoluogo emiliano tra fiere, soggiorni, concerti e incontri raccontati da testimoni Bologna torna più volte nei documenti investigativi americani legati al caso Jeffrey Epstein. Non si tratta di un’unica vicenda, ma di 171 riferimenti sparsi: testimonianze, email, programmi di viaggio e ricordi personali raccolti negli anni successivi alle indagini. Perfino un articolo del Time su Silvio Berlusconi e lo scandalo del Bunga Bunga e un saggio a firma Epstein sul “banchiedere di Dio” Roberto Calvi, in cui si citano le due torri. Sono materiali spesso frammentari, con molti omissis e informazioni parziali, che non sempre permettono di ricostruire con precisione contesti e circostanze.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il nome del commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, compare in alcuni file pubblicati dal Dipartimento di giustizia americano.

Negli atti legati a Epstein spuntano anche i nomi di Rula Jebreal e Julian Schnabel.

Epstein, nei file c’è anche Bologna: dalle visite agli incontri con ragazze arrivate da ParigiTra i tanti documenti del Dipartimento di Giustizia Usa ci sono anche i passaggi del finanziere, arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico ... bologna.repubblica.it

Chi è Frédéric Chaslin, il direttore d’orchestra negli Epstein Files? Scriveva allo stupratore: Ho trovato una ragazza fantastica per il tuo soggiorno a Parigi, studia ...Un nome conosciuto a livello internazionale, anche in Italia, dove ha diretto concerti alla Scala e a Bologna. Ora compare in 376 documenti rilasciati dal Dipartimento di Giustizia americano e legati ... mowmag.com

