Anche Bologna negli Epstein files tra il Cosmoprof i voli e una cena con il gotha internazionale
Bologna compare più volte nei documenti sugli Epstein files, tra viaggi, eventi e incontri. La città è citata in 171 riferimenti, tra email, programmi di viaggio e testimonianze raccolte nel tempo. Un esempio concreto riguarda il Cosmoprof, che si svolge ogni anno in città, e alcune cene con figure internazionali del settore.
Verbali ed email emersi nelle indagini americane citano 171 volte il capoluogo emiliano tra fiere, soggiorni, concerti e incontri raccontati da testimoni Bologna torna più volte nei documenti investigativi americani legati al caso Jeffrey Epstein. Non si tratta di un’unica vicenda, ma di 171 riferimenti sparsi: testimonianze, email, programmi di viaggio e ricordi personali raccolti negli anni successivi alle indagini. Perfino un articolo del Time su Silvio Berlusconi e lo scandalo del Bunga Bunga e un saggio a firma Epstein sul “banchiedere di Dio” Roberto Calvi, in cui si citano le due torri. Sono materiali spesso frammentari, con molti omissis e informazioni parziali, che non sempre permettono di ricostruire con precisione contesti e circostanze.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Negli Epstein files anche il nome del commissario Ue Sefcovic. Che smentisce contatti con il finanziere pedofilo
Il nome del commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, compare in alcuni file pubblicati dal Dipartimento di giustizia americano.
Negli Epstein files spunta anche il nome di Rula Jebreal
Negli atti legati a Epstein spuntano anche i nomi di Rula Jebreal e Julian Schnabel.
