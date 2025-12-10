14-15 gennaio appuntamento a BolognaFiere con MARCA by BolognaFiere & ADM 22a edizione
Dal 14 al 15 gennaio, BolognaFiere ospiterà la 22a edizione di MARCA by BolognaFiere & ADM, l'evento dedicato al settore della distribuzione moderna. La Marca del Distributore conferma la sua crescita, superando i 15 miliardi di euro in Italia, e si conferma come uno dei principali motori del largo consumo, rispondendo alle nuove esigenze dei consumatori e alle trasformazioni del Retail.
La Marca del Distributore continua a crescere – oggi vale oltre 15 miliardi di euro solo in Italia – e ad affermarsi come uno dei motori più dinamici del largo consumo, capace di interpretare i nuovi bisogni dei consumatori e l’evoluzione del Retail moderno. In questo scenario,? MARCA by BolognaFiere & ADM (BolognaFiere, 14-15 gennaio 2026) rafforza il proprio posizionamento di ecosistema integrato unico nel panorama fieristico europeo: è, infatti, la sola fiera in cui le Insegne della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) espongono direttamente e che presidia l'intera filiera della Marca del Distributore (MDD). 🔗 Leggi su Lanazione.it
