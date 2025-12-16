Controlli al porto | sequestrati oltre duemila profumi contenenti sostanze cancerogene

Nel porto di Brindisi sono stati sequestrati oltre duemila profumi contenenti “Lilial”, sostanza vietata per i suoi rischi cancerogeni e tossici. I controlli hanno evidenziato la presenza di questa sostanza in numerosi prodotti, evidenziando l'importanza delle verifiche per tutelare la salute dei consumatori e garantire la sicurezza delle merci in circolazione.

BRINDISI - “Rilevata la presenza di “b-pert-Butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde” (“Lilial”), sostanza spesso usata nelle imitazioni di profumi per la sua componente odorosa floreale, ma vietata in quanto classificata dalla normativa di settore tra quelle cancerogene, mutagene o tossiche per. Brindisireport.it GIOIA TAURO (RC) SEQUESTRATI OLTRE 60KG DI COCAINA AL PORTO 5 NOV Brindisi, sequestrati oltre 2mila profumi tossici provenienti dall’Est Europa - Scoperto nel porto un carico pericoloso per la salute pubblica, segnalato il caso alla magistratura ... trmtv.it

