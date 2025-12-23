Frosinone blitz al mercato settimanale | sequestrati oltre mille profumi e cosmetici contraffatti
I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto dei traffici illeciti e al controllo economico del territorio, particolarmente intensificata nel periodo natalizio, hanno sottoposto a sequestro oltre 1.100 confezioni di profumi e cosmetici. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Profumi contraffatti venduti online e cosmetici pericolosi: sequestrata merce per oltre 100mila euro
Leggi anche: Varese, sequestrati oltre 6mila profumi contraffatti per un valore di 250mila euro
Aquino, blitz dei Carabinieri al mercato: sequestrate decine di borse contraffatte.
Frosinone: maxi sequestro di profumi e cosmetici contraffatti prima di Natale - 100 confezioni di profumi e cosmetici contraffatti durante i controlli intensificati per il periodo natalizio. msn.com
GUARDIA DI FINANZA * «BLITZ AL MERCATO DI FROSINONE, SEQUESTRATI 1100 PROFUMI CONTRAFFATTI DEI BRAND PIÙ PRESTIGIOSI» - I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto dei traffici illeciti e del controllo economico del territorio, particolarmente intensificata nel peri ... agenziagiornalisticaopinione.it
Frosinone – Blitz dei Carabinieri Forestali: sequestrata #discarica abusiva di #rifiuti pericolosi | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #frosinone - facebook.com facebook
Frosinone sotto la lente delle forze dell’ordine: blitz interforze in città, controlli a tappeto e droga sequestrata Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.