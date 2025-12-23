Frosinone blitz al mercato settimanale | sequestrati oltre mille profumi e cosmetici contraffatti

I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto dei traffici illeciti e al controllo economico del territorio, particolarmente intensificata nel periodo natalizio, hanno sottoposto a sequestro oltre 1.100 confezioni di profumi e cosmetici. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

