Così 60 anni fa Urbino conquistò la Balza

Sei decenni fa, Urbino prese la Balza, un punto strategico che domina il paesaggio, per motivi militari e di controllo. La conquista ha cambiato la storia della città, rendendola più sicura e visibile da lontano. Da allora, quella posizione alta rimane un simbolo di forza e di identità per gli abitanti. La memoria di quell’evento si tramanda ancora tra le mura antiche e i cittadini.

La vita può scorrere su una corda. E filare senza mai spezzarsi. Anche nel ricordo. Anche nei momenti dove la mente si arrovella, il cuore piange ma la via che hai aperto eterna l'esistenza. Paolo Castellani è un classe '38, la sua 'strada' sulla roccia più celebre della provincia ne compie sessanta. Sono vivi e vegeti entrambi. E in quella vivida presenza continuano, per usare un'anafora, a vivere pure coloro che sono morti. Era il '66. L'Italia non aveva ancora perso l'innocenza nelle stragi, l'America era ancora l'America e la Russia pure. Urbino aveva sapore ducale, accademico, era l'età aurea di Bo e dei suoi docenti che facevano invidia all'Alma Mater bolognese.

L’Urbino avveniristica pensata negli anni ’60Lunedì si apre a Palazzo Passionei, a Urbino, una mostra fotografica dedicata a Giancarlo De Carlo e alla sua visione progettuale degli anni ’60.

