L’Urbino avveniristica pensata negli anni ’60

Lunedì si apre a Palazzo Passionei, a Urbino, una mostra fotografica dedicata a Giancarlo De Carlo e alla sua visione progettuale degli anni ’60. L’esposizione, intitolata Kunstgewerbeschule, rivela l’urbanistica e l’architettura innovativa del Collegio del Colle, offrendo uno sguardo inedito sull’immaginario futurista dell’epoca.

Il collegio del Colle come non l’avete mai visto: si apre giovedì alle ore 11 a palazzo Passionei in via Valerio la mostra fotografica Kunstgewerbeschule per Giancarlo De Carlo. Ben 146 scatti datati 1965, a poche settimane dalla conclusione del cantiere del collegio del Colle, fatti dalla scuola svizzera durante alcuni giorni di residenza-studio nel collegio stesso, aperto da pochissimo. La mostra, curata da Giorgio Calcagnini e Tiziana Mattioli con la collaborazione di Elena Baldoni e Antonella Negri, sarà visitabile liberamente negli orari d’apertura del palazzo e giovedì ai presenti sarà anche donata una copia del catalogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it