Ludovica Martino e Giacomo Giorgio | così Carosello in Love fa rivivere la magia della tv anni ’60

Carosello non è stato solo un programma televisivo: è stato un rito collettivo. Alle 20.50 l’Italia si fermava, le famiglie si raccoglievano come intorno a un focolare moderno, e tra sketch, jingle e mini–storie pubblicitarie nasceva un immaginario nuovo. Era il 1957 quando il piccolo schermo cominciò a cambiare il Paese: un’Italia ancora timida, in bianco e nero, che davanti a quelle scenette imparava un linguaggio nuovo, un ritmo e un desiderio diversi. Carosello non vendeva solo saponi o caffè: vendeva futuro. È in quel mondo sospeso tra ingenuità e rivoluzione che è ambientato Carosello in Love, film tv in prima serata il 30 novembre su Rai1, al centro della puntata di SediciNoni con Ludovica Martino e Giacomo Giorgio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ludovica Martino e Giacomo Giorgio: così Carosello in Love fa rivivere la magia della tv anni ’60

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Ho ritrovato da poco il diario delle elementari: c’era scritto che sognavo di diventare un’attrice”. Ludovica Martino a #LVB Vai su X

Nel numero di Telesette in edicola, Giacomo Giorgio e Ludovica Martino ci fanno sognare tra i set delle pubblicità che hanno cambiato l’Italia in “Carosello in love” la domenica in prima serata su Rai1 #telesette #edicola #cover #CanYaman #Alessa - facebook.com Vai su Facebook

Carosello in love, intervista a Ludovica Martino e Giacomo Giorgio - Carosello in love, intervista a Ludovica Martino e Giacomo Giorgio, rispettivamente interpreti di Laura e di Mario. Come scrive tvserial.it

Ludovica Martino e Giacomo Giorgio nell'Italia del Carosello - Ludovica Martino ha spiegato: "Mi è piaciuto il fatto che fosse molto rivoluzionaria per il tempo e che combattesse per i suoi diritti, andasse persino contro la sua famiglia per potersi affermare e ... Si legge su libero.it

Carosello in Love, la recensione: un film tv "d'annata", tra storia e romanticismo - Ludovica Martino e Giacomo Giorgio sono i protagonisti di Carosello in Love, che racconta la nascita di uno dei programmi storici della tv italiana. Lo riporta msn.com