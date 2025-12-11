Università Boccardelli Luiss | Servono nuove idee per sistema più efficiente e competitivo

L'università si trova di fronte alla sfida di rendere il sistema più efficiente e competitivo. Secondo Boccardelli della Luiss, è fondamentale sviluppare nuove idee e strategie per migliorare l'architettura formativa, garantendo un futuro più solido e innovativo per l'istruzione superiore.

Roma, 11 dic. (AdnkronosLabitalia) - "La priorità è continuare a rafforzare l'architettura del nostro sistema formativo. Siamo in una fase di grandissimo cambiamento, non solo economico-industriale ma anche geopolitico". Lo ha affermato Paolo Boccardelli, rettore della Luiss, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Ateneo. Boccardelli ha richiamato l'impegno dell'Università nel contribuire, attraverso la ricerca, a interpretare la complessità che investe l'Europa e a produrre idee utili alla definizione di una nuova architettura europea, "necessaria per processi decisionali più veloci, una efficienza amministrativa migliore e una rafforzata capacità competitiva", senza sacrificare pluralismo, democrazia e diritti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Università, Boccardelli (Luiss): "Servono nuove idee per sistema più efficiente e competitivo"

