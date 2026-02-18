Cosa vuole fare il governo per le zone colpite maltempo | Cdm sbloccherà 150 milioni per Niscemi

Al Consiglio dei ministri che si terrà oggi il governo sbloccherà gli aiuti per le zone colpite dal ciclone Harry: nel decreto ci saranno sicuramente i 150 milioni per Niscemi annunciati dalla premier Giorgia Meloni nel sopralluogo di lunedì scorso in Sicilia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Maltempo, Meloni a Niscemi annuncia 150 milioni per la ricostruzione: mercoledì il decreto in CdmLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato Niscemi dopo le recenti alluvioni che hanno causato danni ingenti alla città.

Meloni torna a Niscemi, dal governo 150 milioni per la ricostruzione. I dubbi sui tempi: cosa prevede il decreto MaltempoGiorgia Meloni ha visitato di nuovo Niscemi, portando con sé 150 milioni di euro per ricostruire il paese, colpito recentemente da una frana.

