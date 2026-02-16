Maltempo Meloni a Niscemi annuncia 150 milioni per la ricostruzione | mercoledì il decreto in Cdm

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato Niscemi dopo le recenti alluvioni che hanno causato danni ingenti alla città. Durante la visita, ha annunciato che mercoledì 18 febbraio il governo approverà un decreto da 150 milioni di euro per ricostruire le zone colpite. Il provvedimento prevede l’assegnazione immediata di fondi per riparare strade e edifici danneggiati.

