Meloni torna a Niscemi dal governo 150 milioni per la ricostruzione I dubbi sui tempi | cosa prevede il decreto Maltempo
Giorgia Meloni ha visitato di nuovo Niscemi, portando con sé 150 milioni di euro per ricostruire il paese, colpito recentemente da una frana. La premier ha annunciato il finanziamento durante la sua visita, che ha portato anche un sopralluogo sul territorio. La somma arriva dal governo e mira a sostenere i lavori di riparazione, anche se ancora si mettono in discussione i tempi di intervento previsti dal decreto Maltempo.
È di 150 milioni di euro la cifra destinata a Niscemi dal governo, come annunciato dalla premier Giorgia Meloni, che per la seconda volta ha visitato il comune siciliano colpito dalla frana, dopo il primo sopralluogo del 28 gennaio. La premier, arrivata in mattinata insieme al capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, ha fatto il punto sugli interventi previsti si muovono su tre direttrici: «la demolizione degli edifici, la messa in sicurezza e l’acquisto di nuovi immobili». Ciciliano è stato contestualmente nominato commissario straordinario per la gestione dell’emergenza. Decreto Niscemi in Consiglio dei ministri mercoledì: cosa prevede.🔗 Leggi su Open.online
