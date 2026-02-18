Cosa vedere a Predazzo la città più amata dagli atleti delle Olimpiadi Milano-Cortina

Predazzo ha conquistato gli atleti di Milano-Cortina durante le Olimpiadi, grazie alla sua natura mozzafiato e alle numerose attività all'aperto. La causa principale è la bellezza incontaminata delle Dolomiti che circondano il paese, che ha affascinato sportivi e visitatori. Tra le attrazioni, ci sono i percorsi escursionistici, le funivie panoramiche e il centro storico ricco di tradizioni. Molti atleti hanno deciso di esplorare i sentieri e di scattare foto alle montagne, rendendo Predazzo una meta imperdibile per gli amanti della montagna.

Tutti innamorati di Predazzo: gli atleti di Milano-Cortina si sono innamorati della città alpina, grazie alla sua incredibile natura, all'arte e alle numerose attività outdoor che offre. Cosa fare a Predazzo, l'anima della Val di Fiemme tra natura, sport e vita autentica: Cuore sportivo della Val di Fiemme, Predazzo vive di outdoor: sci, ciclismo, trail e l'eredità olimpica. È una meta dinamica tutto l'anno. Le location di Milano-Cortina, cosa vedere e cosa fare in Val di Fiemme durante le Olimpiadi Invernali: 21, 39, 60. Ecco le cifre che rappresentano rispettivamente le gare olimpiche e paralimpiche che si disputeranno tra lo Stadio del Salto di Predazzo (uno dei più famosi al mondo per questo sport).