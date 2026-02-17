Olimpiadi la notizia sugli atleti italiani in gara | cosa succede a Milano-Cortina

Gli atleti italiani stanno affrontando le competizioni ai Giochi di Milano-Cortina 2026, che hanno preso il via da diversi giorni. La competizione si fa più intensa con le staffette di sci alpino e le prove di pattinaggio di velocità, dove i partecipanti italiani puntano a migliorare i propri piazzamenti.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 entrano nel vivo e, con l'avvio della seconda settimana di gare, l'entusiasmo cresce di ora in ora. Le montagne innevate e gli impianti tirati a lucido fanno da cornice a una manifestazione che sta regalando spettacolo e colpi di scena, mentre l'Italia continua a sognare davanti alle imprese dei suoi atleti. È un'edizione che sta unendo tradizione e modernità, tra grandi classici della neve e discipline sempre più spettacolari come freestyle e snowboard, capaci di attirare anche il pubblico più giovane. Nella giornata di martedì saranno ben sette i titoli in palio, in un calendario serrato che promette emozioni fin dalle prime ore del mattino.

La squadra italiana si prepara alle Olimpiadi di Milano-Cortina nel 2026.

La vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è segnata dall’assenza di rappresentanti reali alle gare.

La telecronaca di Petrecca su Rai 1 nella Cerimonia di Milano-Cortina 2026: gaffe e critiche feroci

