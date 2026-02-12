I Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 portano anche uno stile tutto nuovo. Tra gli atleti che attirano l’attenzione non solo per le performance sportive, ci sono anche quelli che sfoggiano look alla moda e si fanno notare sui social. Da Eileen Gu a Lucas Pinheiro Braathen, i 10 campioni più stilosi delle Olimpiadi mostrano come si può essere competitivi e curati allo stesso tempo. La loro presenza va oltre le medaglie, diventando simbolo di un modo diverso di vivere la competizione.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Team Canada, Piper Gilles è una delle protagoniste assolute della danza su ghiaccio. Oltre ai spettacolari costumi sfoggiati nelle sue performance, Gilles non perde occasione per condividere su Instagram e TikTok i suoi look off-duty. Minidress a righe con sandali Prada abbinati, jeans a vita alta, maglioni morbidi, abiti da grande soirée con dettagli in risalto, il tutto imbevuto in una palette pop-pastello. Per risultato effortless-cool, che potrebbe adattarsi a qualsiasi situazione, dal caffè chic all’evento casual. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I 10 atleti più stilosi delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Eileen Gu si conferma l’atleta più pagata.

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si assegnano nove medaglie.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Come sono organizzate le Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, chi sono le atlete e gli atleti italiani in gara; ’Italia sogna le Olimpiadi: gli sport e gli atleti che stanno facendo impazzire il web; Olimpiadi invernali 2026, chi sono gli atleti più pagati e la classifica degli italiani che guadagnano di più; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, martedì 10 febbraio.

Gli atleti più belli di Milano Cortina: l'olandese Jutta Leerdam, le icone Shiffrin e Vonn, il «soldato» Lawrence. Chi sonoIn questa edizione delle Olimpiadi invernali avranno gli occhi di tutti puntati addosso. La pattinatrice olandese fidanzata con Jake Paul e non solo, ecco chi ruberà la scena in pista e fuori ... corriere.it

Azzurre alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: le 10 atlete su cui puntiamoSono giovani, alcune giovanissime, e bravissime. Ecco 10 atlete azzurre da tenere d'occhio durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ... iodonna.it

Milano-Cortina, il #Cio ha squalificato lo skeletonista ucraino #Heraskevych x.com

Terzi nel medagliere e prima Nazione per numero totale di medaglie conquistate. Buongiorno Milano-Cortina - facebook.com facebook