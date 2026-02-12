I 10 atleti più stilosi delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
I Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 portano anche uno stile tutto nuovo. Tra gli atleti che attirano l’attenzione non solo per le performance sportive, ci sono anche quelli che sfoggiano look alla moda e si fanno notare sui social. Da Eileen Gu a Lucas Pinheiro Braathen, i 10 campioni più stilosi delle Olimpiadi mostrano come si può essere competitivi e curati allo stesso tempo. La loro presenza va oltre le medaglie, diventando simbolo di un modo diverso di vivere la competizione.
Team Canada, Piper Gilles è una delle protagoniste assolute della danza su ghiaccio. Oltre ai spettacolari costumi sfoggiati nelle sue performance, Gilles non perde occasione per condividere su Instagram e TikTok i suoi look off-duty. Minidress a righe con sandali Prada abbinati, jeans a vita alta, maglioni morbidi, abiti da grande soirée con dettagli in risalto, il tutto imbevuto in una palette pop-pastello. Per risultato effortless-cool, che potrebbe adattarsi a qualsiasi situazione, dal caffè chic all'evento casual.
