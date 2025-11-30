Ecco l' elenco degli autovelox censiti | quali sono e dove si trovano

Si è infine giunti a un punto definitivo per quanto riguarda l'annosa questione degli autovelox. Come disposto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli apparecchi sono stati censiti e adesso i non autorizzati dovranno essere spenti. In caso contrario, ci sarà l'annullamento della multa. Al termine della verifica, che si è conclusa nella giornata di venerdì 28 novembre, il Mit ha rilasciato un elenco ufficiale in cui sono inseriti tutti gli autovelox considerati idonei. In corso di censimenti, Comuni e forze dell'ordine locali hanno dovuto registrare gli apparecchi inserendo il numero di matricola, indispensabile per sapere se vi è stata o meno autorizzazione, e l'esatta ubicazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

