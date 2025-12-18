Sulla Riello sventola il tricolore Inizia l’era della Ariston Group dopo l’americana Carrier Global

Sull’orizzonte della manifattura italiana torna il tricolore sulla Riello, simbolo di eccellenza nel settore delle caldaie. Con l’acquisizione completa da parte di Ariston Group, l’azienda riprende il suo destino, riaffermando l’orgoglio e la tradizione del made in Italy. Dopo il passaggio dagli americani di Carrier Global, questa operazione segna una nuova fase di rinascita per un’icona industriale nazionale.

Sugli stabilimenti della Riello sventola di nuovo il tricolore. I vertici della italianissima Ariston hanno annunciato l'acquisizione del 100% delle azioni della storica azienda delle caldaie made in Italy, che nel 2015 era stata comprata dagli americani di Carrier Global Corporation. Gli stabilimenti Riello in Italia si trovano a Lecco, dove c'è un polo di ricerca in cui lavorano 160 tecnici, Legnago in provincia di Verona dove Riello è stata fondata nel 1922, e Volpago, Treviso. Sui circa 1.500 dipendenti, 600 si trovano proprio nei tre stabilimenti italiani, gli altri all'estero. È un'operazione da 289 milioni di euro, inclusa la stima delle sinergie a regime, che verrà portata a termine entro il primo semestre del 2026.

Crisi Riello. Spuntano gli aquirenti - Non si sa però chi siano e mancano valutazioni concrete e soprattutto offerte vincolanti. ilgiorno.it

Riello, sei offerte per l’acquisto - Per Riello in campo grandi multinazionali italiane ed estere e fondi di private equity attivi nel settore del carve- ilsole24ore.com

