Cosa ci dà fastidio davvero di Jutta Leerdam il reggiseno in vista o lo stile di vita privilegiato?
Jutta Leerdam ha suscitato polemiche perché sui social mostra spesso il suo stile di vita lussuoso e il reggiseno in vista. La campionessa olandese si è trovata al centro di critiche per la sua attenzione all’immagine, che alcuni considerano eccessiva. Leerdam posta foto di viaggi costosi e momenti di svago, attirando commenti di chi pensa che privilegi e apparenza siano troppi. La sua presenza sui social diventa sempre più un argomento di discussione tra fan e detrattori. La domanda resta: cosa dà davvero fastidio di lei?
L'atleta è stata accusata di prestare troppa attenzione alla propria immagine, a sfoggiare la sua vita agiata sui social. Perché è vero che ha portato a casa una medaglia, ma è vero anche che di fatto è un'influencer da milioni di follower. Questo ha messo l'olandese al centro di molte critiche. Il gesto di abbassare la zip della tuta nel pieno dell'esultanza da oro olimpico è solo la punta dell'iceberg.🔗 Leggi su Fanpage.it
