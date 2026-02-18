Cosa cambia per il Fantacalcio dopo che la Serie A ha acquistato il gioco più popolare in Italia

La Serie A ha acquistato Fantacalcio.it, causando una svolta nel mondo degli appassionati di calcio. Questa mossa permette di migliorare l’esperienza di gioco e integrare nuove funzionalità per gli utenti. Molti tifosi, che da anni partecipano alle sfide online, aspettano aggiornamenti e novità sul portale. La piattaforma, che conta milioni di iscritti, potrà ora collaborare più strettamente con la lega italiana. La collaborazione apre nuove opportunità per i fan e per il settore digitale del calcio italiano.

La Serie A ha acquisito Fantacalcio.it. Per i milioni di utenti che da anni si sfidano al gioco più famoso legato al calcio, la possibilità che la piattaforma possa ulteriormente impreziosirsi.🔗 Leggi su Fanpage.it Serie A e Fantacalcio, un’alleanza da 18 milioni: il campionato investe nel gioco più popolare d’Italia.La Serie A ha deciso di investire 18 milioni di euro per entrare nel mondo del Fantacalcio, un gioco molto popolare tra gli appassionati di calcio italiani. Fantacalcio alla Serie A, cosa cambia e il ruolo della società QuadronicaEzio Simonelli, presidente della Serie A, ha annunciato che i club hanno approvato l’acquisto del 51% del Fantacalcio dalla società Quadronica, che gestisce il gioco dal 2008. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gestione del TFR, cosa cambia per imprese e lavoratori; TFR e Fondo Tesoreria INPS: cosa cambia dal 2026 con la nuova legge di Bilancio; Silenzio assenso per il Tfr ai fondi, ecco le nuove regole: le istruzioni Inps; Tracciabilità dei rifiuti, scatta l’XFIR: cosa cambia per le imprese. Cosa cambia per il Fantacalcio dopo che la Serie A ha acquistato il gioco più popolare in ItaliaLa Serie A ha acquisito Fantacalcio.it. Per i milioni di utenti che da anni si sfidano al gioco più famoso legato al calcio, la possibilità che la piattaforma ... fanpage.it Fantacalcio alla Serie A, cosa cambia e il ruolo della società QuadronicaCosa cambia al Fantacalcio ora che è stato acquisito dalla Lega Serie A? Simonelli ha annunciato l’acquisto del 51% dalla Srl Quadronica. ilnapolista.it LA SERIE A COMPRA IL FANTACALCIO: COSA CAMBIA La Lega Serie A ha annunciato l’acquisizione del 51% di Quadronica, la società proprietaria del marchio Fantacalcio, una delle piattaforme più popolari in Italia, con circa 7 milioni di utenti. L’operazio facebook Pensioni, aumenta l’età - Cosa cambia e i nuovi calcoli x.com