Cosa cambia per il Fantacalcio dopo che la Serie A ha acquistato il gioco più popolare in Italia

La Serie A ha acquistato Fantacalcio.it, causando una svolta nel mondo degli appassionati di calcio. Questa mossa permette di migliorare l’esperienza di gioco e integrare nuove funzionalità per gli utenti. Molti tifosi, che da anni partecipano alle sfide online, aspettano aggiornamenti e novità sul portale. La piattaforma, che conta milioni di iscritti, potrà ora collaborare più strettamente con la lega italiana. La collaborazione apre nuove opportunità per i fan e per il settore digitale del calcio italiano.

Serie A e Fantacalcio, un’alleanza da 18 milioni: il campionato investe nel gioco più popolare d’Italia.La Serie A ha deciso di investire 18 milioni di euro per entrare nel mondo del Fantacalcio, un gioco molto popolare tra gli appassionati di calcio italiani.

Fantacalcio alla Serie A, cosa cambia e il ruolo della società QuadronicaEzio Simonelli, presidente della Serie A, ha annunciato che i club hanno approvato l’acquisto del 51% del Fantacalcio dalla società Quadronica, che gestisce il gioco dal 2008.

