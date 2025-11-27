A dicembre arriva Cantine in Bottega | un tour di degustazioni tra i negozi del centro storico

Anconatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Il centro storico si prepara a brindare alle feste con un evento che unisce le eccellenze enologiche del territorio allo shopping di qualità. Domenica 7 dicembre, dalle ore 16.30 alle 20.00, le vie dello shopping dorico ospiteranno "Cantine in Bottega", un vero e proprio tour di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

a dicembre arriva cantine in bottega un tour di degustazioni tra i negozi del centro storico

© Anconatoday.it - A dicembre arriva "Cantine in Bottega": un tour di degustazioni tra i negozi del centro storico

Leggi anche questi approfondimenti

Cantina. Bottega:: "Non c’è qualità senza solidi valori" - CON UN FATTURATO 2023 di oltre 91 milioni di euro (+ 6,5% sul 2022) ed un export che supera l’80% ... Come scrive quotidiano.net

Città Alta, in piazza Vecchia arriva il Bar della Bottega - Resteranno queste le uniche macchie di colore (a prezzi non popolari perché, per una gonna, mille euro possono non ... Si legge su bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Dicembre Arriva Cantine Bottega