Cortesie tra le città dei papi | Viterbo dona una brocca in zaffera all' arcivescovo di Avignone

Viterbo ha regalato una brocca in zaffera all’arcivescovo di Avignone, in segno di amicizia tra le due città legate ai papi. La donazione è avvenuta durante una cerimonia ufficiale, in cui si sono scambiati anche parole di stima e ricordi di antiche alleanze. La brocca, decorata con motivi raffinati, rappresenta un gesto simbolico che rafforza i legami tra le comunità e le loro tradizioni.

L'amministrazione rinsalda il legame con il comune francese attraverso un manufatto dell'artigianato locale. Un ponte culturale che unisce radici medievali, eccellenze enogastronomiche e pittura del trecento Un filo rosso che attraversa i secoli, unendo due territori nel segno della storia, dell'arte e della terra. Viterbo si prepara a omaggiare la cittadina francese di Avignone, o per essere più precisi il suo arcivescovo, con un dono istituzionale dal forte sapore identitario. L'amministrazione ha infatti deciso di commissionare una brocca in ceramica, decorata in zaffera, per suggellare un rapporto che affonda le radici in un passato di enorme prestigio.